Альберт Демченко: "На выступлениях россиян сказывается нервозность из-за ситуации с Олимпиадой"

Главный тренер сборной России Альберт Демченко выразил мнение, что на его подопечных может влиять неопределенность с допуском на Олимпиаду-2018. Семен Павличенко в воскресенье выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, а его соотечественник Роман Репилов стал вторым в соревнованиях на одноместных санях. Еще одна представительница России - дочь Демченко Виктория - в воскресенье стала второй в спринте, уступив 0,002 секунды американке Саммер Бритчер, а в субботу показала пятый результат на одноместных санях.

- Конечно, я рад общим результатам сборной, успехам наших ребят. Идет планомерная работа и подводка к Олимпийским играм, - цитирует "Р-Спорт" Демченко. - Ребята выходят на уровень, который должен быть уже в Корее. Сейчас заключительный период – последний этап Кубка мира и чемпионат Европы. В принципе, на нем ребята должны показывать оптимальные результаты. Тот объем работы, который был проделан, должен переходить в качество".

У Романа появилась нестабильность по сравнению с прошлым годом, это немного настораживает. Все-таки сказывается нервозность: и олимпийский сезон, и общая обстановка в целом, которая все равно влияет на выступление наших ребят. Но результаты все равно проскакивают, и результаты высокие, чему мы очень рады. У Семена езда стабилизировалась. Он сохранил высокий уровень, который демонстрировал еще в прошлом сезоне.

Что касается Виктории, то это была спринтерская гонка, там 0,002 секунды проигрыш. Спринтерская гонка показывает состояние инвентаря и качество езды спортсмена, поскольку здесь нивелируется стартовый рывок. Это говорит о том, что над стартовым рывком надо работать, потому что в основной гонке он Вику и подводит, не позволяя бороться за призовые места.