Знарок присоединится к сборной России после 22 апреля

Главный тренер сборной России Олег Знарок присоединится к команде для подготовки к чемпионату мира после 22 апреля, сообщает ТАСС. Вместе со специалистом работу начнут его помощники Илья Воробьев и Харийс Витолиньш.

Также в расположение национальной команды прибудет нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров.

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами США, Швеции, Словакии, Италии, Латвии, Дании и Германии.