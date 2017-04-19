Чемпионат мира

20:03 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Знарок присоединится к сборной России после 22 апреля

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Главный тренер сборной России Олег Знарок присоединится к команде для подготовки к чемпионату мира после 22 апреля, сообщает ТАСС. Вместе со специалистом работу начнут его помощники Илья Воробьев и Харийс Витолиньш.

Также в расположение национальной команды прибудет нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров.

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая. На групповом этапе сборная России сыграет с командами США, Швеции, Словакии, Италии, Латвии, Дании и Германии.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4195938

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Джон....Сильвер

Долгое похмелье...Страна ждет титул от сборной, вискарь может подождать еще месяц....А там хоть до Олимпиады пусть!

20:40

DRW

А что эта новость делает на ветке НХЛ? :)) Каким боком Знарок относится к НХЛ? :)))

20:24

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