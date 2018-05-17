Владислав Третьяк: "Воробьев на чемпионате мира показал себя достойным тренером"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев на чемпионате мира в Дании показал себя достойным специалистом. Воробьев был назначен после отставки Олега Знарка.

Сегодня сборная России в четвертьфинале в овертайме проиграла Канаде со счетом 4:5.

- Продолжит ли Воробьев работу? Это решает ФХР. Мне кажется, он показал себя на этом турнире достойным тренером, - цитирует ТАСС Третьяка.

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