Чемпионат мира

21:30 | Хоккей — Чемпионат мира

Владислав Третьяк: "Воробьев на чемпионате мира показал себя достойным тренером"

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев на чемпионате мира в Дании показал себя достойным специалистом. Воробьев был назначен после отставки Олега Знарка.

Сегодня сборная России в четвертьфинале в овертайме проиграла Канаде со счетом 4:5.

- Продолжит ли Воробьев работу? Это решает ФХР. Мне кажется, он показал себя на этом турнире достойным тренером, - цитирует ТАСС Третьяка.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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нет желтухе!

Третьяк давно уже не спортсмен, а прожжёный функционер, и поэтому фразы лепит стандартные. Ну не признаваться же ему, в самом деле, что развалил хоккей.

21:54

kostyn10

Достойным тренером???????? Мы проиграли всем прямым конкурентам!!!!!

21:39

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