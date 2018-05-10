Словакия обыграла Францию и вышла не четвертое место

Сборная Словакии обыграла Францию на чемпионате мира - 3:1. 3 (1+2) очка в этой встрече набрал форвард Даид Буц.
Словаки набрали 7 очков в четырех матчах и вышли на четвертое место в таблице.
Чемпионат мира
Группа A
Словакия - Франция - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Бондра - 1 (Буц, Свитана), 5:37 - 1:0. Буц - 1 (Свитана, Бондра), 22:03 - 2:0. Клеро - 1 (Перре, Жаниль), 33:39 - 2:1. Чайковски - 1 (мен., п.в., Буц), 59:50 - 3:1.
Вратари: Чильяк - Арди (58:39 - 59:50).
Штраф: 4 - 8.
Броски: 28 (12+9+7) - 14 (4+5+5).
Судьи: Гофман, Ержабек.
10 мая. Копенгаген. Royal Arena.
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