Словакия обыграла Францию и вышла не четвертое место

Сборная Словакии обыграла Францию на чемпионате мира - 3:1. 3 (1+2) очка в этой встрече набрал форвард Даид Буц.

Словаки набрали 7 очков в четырех матчах и вышли на четвертое место в таблице.

Чемпионат мира

Группа A

Словакия - Франция - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Бондра - 1 (Буц, Свитана), 5:37 - 1:0. Буц - 1 (Свитана, Бондра), 22:03 - 2:0. Клеро - 1 (Перре, Жаниль), 33:39 - 2:1. Чайковски - 1 (мен., п.в., Буц), 59:50 - 3:1.

Вратари: Чильяк - Арди (58:39 - 59:50).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 28 (12+9+7) - 14 (4+5+5).

Судьи: Гофман, Ержабек.

10 мая. Копенгаген. Royal Arena.