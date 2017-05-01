Роман Ротенберг: "Рано думать об игроках "Вашингтона" в сборной России"

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг отметил, что в сборной России пока не задумываются о приглашинии игроков "Вашингтона" на чемпионат мира-2017. "Кэпиталз", за который выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, уступают в серии "Питтсбургу" со счетом 0-2. Два следующих матча пройдут на площадке "Пингвинз" 2 и 4 мая. Мировое первенство стартует 5 мая.

- Преждевременно думать о том, что "Вашингтон" может проиграть "Питтсбургу", - приводит "Р-Спорт" слова Ротенберга. - Завтра они победят, серия затянется, и это будет совершенно другой вопрос. Команда у нас практически сформирована. Средний возраст у команды 25 лет, она очень молодая, только у сборной США состав помоложе. Команда наша готова к победам, мобильная, с характером, присутствует командный дух. Осталось сплотиться окончательно, чтобы ехать уже на чемпионат мира единым кулаком. Будем сейчас над этим работать.