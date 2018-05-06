Никита Трямкин: "Макдэвид - топовый игрок НХЛ, ничего сверхъестественного"

Защитник сборной России Никита Трямкин в интервью "Известиям" признался, что ему нет разницы против кого играть в матчах чемпионата мира. Также он заявил, что в игре Коннора Макдэвида нет ничего сверхъестественного.
– С кем из знакомых по НХЛ хотелось бы встретиться на льду в матчах чемпионата мира?
– У канадцев очень хорош Бо Хорват, вместе с которым я играл в "Ванкувере". Но все-таки надо следить за тем, как играешь ты, а не кто-то другой. Кто выйдет на лед, против того и будем играть. Не думаю, что есть какая-то большая разница.
– Когда "Ванкувер" встречался с "Эдмонтоном", вас часто ставили в одну смену против Коннора Макдэвида?
– Да. Я играл против него. Очень хороший хоккеист, звезда НХЛ. Но он такой же человек, как и мы.
– Каковы его основные секреты?
– Какие у них всех могут быть секреты? Хорошее быстрое катание, топовый игрок НХЛ, ничего сверхъестественного. Обычный человек: две руки, две ноги. Против него можно и нужно играть.
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https://iz.ru/739720/aleksei-fomin/nikita-triamkin-protiv-makdevida-mozhno-i-nuzhno-igrat
Ралпачан Фляйшманъ
ну да, 100 очков два сезона подряд в сильнейшей лиге мира всего лишь. на фоне топовых суперзвезд-допингистов жулика-муллы - азаведы, зарыпова и гарыпова - никто, несомненно)
03:19