Чемпионат мира

03:10 | Хоккей — Чемпионат мира

Никита Трямкин: "Макдэвид - топовый игрок НХЛ, ничего сверхъестественного"

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Защитник сборной России Никита Трямкин​ в интервью "Известиям" признался, что ему нет разницы против кого играть в матчах чемпионата мира. Также он заявил, что в игре Коннора Макдэвида​ нет ничего сверхъестественного.

– С кем из знакомых по НХЛ хотелось бы встретиться на льду в матчах чемпионата мира?

– У канадцев очень хорош Бо Хорват, вместе с которым я играл в "Ванкувере". Но все-таки надо следить за тем, как играешь ты, а не кто-то другой. Кто выйдет на лед, против того и будем играть. Не думаю, что есть какая-то большая разница.

– Когда "Ванкувер" встречался с "Эдмонтоном", вас часто ставили в одну смену против Коннора Макдэвида?

– Да. Я играл против него. Очень хороший хоккеист, звезда НХЛ. Но он такой же человек, как и мы.

– Каковы его основные секреты?

– Какие у них всех могут быть секреты? Хорошее быстрое катание, топовый игрок НХЛ, ничего сверхъестественного. Обычный человек: две руки, две ноги. Против него можно и нужно играть.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/739720/aleksei-fomin/nikita-triamkin-protiv-makdevida-mozhno-i-nuzhno-igrat

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ралпачан Фляйшманъ

ну да, 100 очков два сезона подряд в сильнейшей лиге мира всего лишь. на фоне топовых суперзвезд-допингистов жулика-муллы - азаведы, зарыпова и гарыпова - никто, несомненно)

03:19

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