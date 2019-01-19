Фазель не планирует в ближайшее время проводить чемпионаты мира в Северной Америке

Также президент ИИХФ заявил, что в 2024 году, турнир, скорее всего, примет Чехия, а в 2025-м первенство планеты пройдет в Швеции.

- Думаю, что нам не нужно в ближайшее время проводить чемпионаты миры в Северной Америке, - приводит слова Фазеля ТАСС. - Нас очень беспокоит наложение с Кубком Стэнли. Мы считаем, что чемпионат мира больше европейский турнир, и из-за разницы во времени будут неудобства. В 2023 году турнир будет принимать Россия, в 2024-м, скорее всего, Чехия, а в 2025-м - Швеция.