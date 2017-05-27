Олег Браташ: "На Кубке Черного моря есть возможность проверить всех кандидатов в молодежную сборную"

Главный тренер молодежной сборной России Олег Браташ после матча Кубка Черного моря против Латвии (6:2) отметил, что на этом турнире идет черновая работа с игроками. По его словам, главная задача - проверить всех кандидатов в команду для поездки на чемпионат мира.

- Впечатления от игры противоречивые, - приводит пресс-служба ФХР слова Браташа. - Ребята проявляют себя по-разному, понятное дело, что пока нет отлаженного командного механизма. Именно этим мы здесь и занимаемся – налаживанием командной игры. Практически никого из этих хоккеистов, кроме Дронова, не было на прошлом чемпионате мира, так что для них это все ново. Что-то получается, что-то не получается. Это можно отнести в том числе к реализации большинства: кто-то действовал в этом компоненте хуже, кто-то лучше. Тех, у кого получалось, мы выпускали больше. Сейчас идет черновая работа.

Сочинский сбор и Кубок Черного моря – очень важный этап подготовки к будущему чемпионату мира, потому что только здесь мы можем собрать практически всех кандидатов на участие в нем, которые играют как в России, так и за океаном. Другого случая просто не будет. Причем у нас есть возможность посмотреть здесь сразу 50 человек, что очень важно. После этого сбора мы уже будем представлять, уровень того или иного кандидата, кто на что способен.