Дмитрий Саморуков: "Нужно прибавить в атаке"

Нападающий молодежной сборной России Дмитрий Саморуков в перерыве после первого периода в 1/2 финала чемпионата мира против США отметил, что команда не падает духом. По его мнению, нужно прибавлять в атаке.
– Как скамейка восприняла пропущенный гол? Нет ли упадка духа?
– Да нет, все хорошо, – сказал Саморуков в эфире "Матч ТВ". – Наш гол не засчитали, поэтому будем работать. В принципе, все показываем. Чуть-чуть надо добавить в зоне атаки. Нужно держать лучше шайбу, защитники пусть бросают, а мы будем закрывать вратаря.
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею
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