Дай прогноз на молодежный чемпионат мира по хоккею и выиграй приз!

Внимание, конкурс! "СЭ" проводит розыгрыш эксклюзивных альбомов, посвященных 25-летию нашего издания.
Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно выполнить несколько условий:
– быть подписчиком официальной страницы "СЭ" в социальной сети Facebook;
– сделать репост записи о конкурсе;
– ответить на вопросы.
С 26 декабря 2016 года по 6 января 2017 года в Канаде пройдет молодежный чемпионат мира. Для того, чтобы побороться за победу в конкурсе, вам нужно ответить на три вопроса:
1. Какое место на турнире займет сборная России?
2. Сколько побед на турнире одержит сборная России?
3. Кто станет лучшим бомбардиром (по системе гол + пас) в составе сборной России?
ВАЖНО! Ответы на вопросы принимаются только письмом на ящик konkurs@sport-express.ru с темой письма "МЧМ-2017" и указанием ваших имени и фамилии. Конкурс продлится до 26 декабря до 23.00 по московскому времени.
Итоги конкурса будут подведены 7 января 2017 года. Победитель будет объявлен один (в случае, если несколько участников дадут правильные ответы, победителем будет объявлен тот, кто прислал письмо раньше).
Andersen32
Надо уточнять, в основное время, с ОТ, по буллитам. спорт экспресс как всегда не хочет отдавать приз. Ну и флаг им в руки.
17:58