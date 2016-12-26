Дай прогноз на молодежный чемпионат мира по хоккею и выиграй приз!

Внимание, конкурс! "СЭ" проводит розыгрыш эксклюзивных альбомов, посвященных 25-летию нашего издания.

Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно выполнить несколько условий:

– быть подписчиком официальной страницы "СЭ" в социальной сети Facebook;

– сделать репост записи о конкурсе;

– ответить на вопросы.

С 26 декабря 2016 года по 6 января 2017 года в Канаде пройдет молодежный чемпионат мира. Для того, чтобы побороться за победу в конкурсе, вам нужно ответить на три вопроса:

1. Какое место на турнире займет сборная России?

2. Сколько побед на турнире одержит сборная России?

3. Кто станет лучшим бомбардиром (по системе гол + пас) в составе сборной России?

ВАЖНО! Ответы на вопросы принимаются только письмом на ящик konkurs@sport-express.ru с темой письма "МЧМ-2017" и указанием ваших имени и фамилии. Конкурс продлится до 26 декабря до 23.00 по московскому времени.

Итоги конкурса будут подведены 7 января 2017 года. Победитель будет объявлен один (в случае, если несколько участников дадут правильные ответы, победителем будет объявлен тот, кто прислал письмо раньше).