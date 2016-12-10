Александр Полунин: "На молодежном чемпионате мира будем отдавать все силы ради победы"

Нападающий молодежной сборной России и "Локомотива" Александр Полунин рад, что у него есть возможность выступать на чемпионате мира. Хоккеист отметил, что участие на турнирах такого высокого уровня помогает развиваться игрокам. Напомним, что турнир пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.
– У меня хорошие воспоминания о чемпионате мира, – цитирует сайт ИИХФ Полунина. – Считаю, что важно участвовать в крупных турнирах, играть на высоком уровне. Это имеет значение для развития любого игрока.
Благодаря доверию со стороны тренеров, молодые игроки обретают уверенность и начинают играть лучше. Это помогает развиваться, становиться все лучше. Мы представляем свою страну – а это уже большая честь для игрока. Мы с нетерпением ждем, когда выйдем на лед и отдадим все силы ради победы.
Скауты на играх? Стараюсь не обращать на них внимания, важно концентрироваться на своей игре. Все остальное – вопрос времени.
Дополнительная информация
http://www.worldjunior2017.com/en/news/polunin-aims-to-go-one-better/