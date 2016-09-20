09:39 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Владислав Третьяк: "Бобровский был сильнее всех"

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подчеркнул, что национальная команда РФ показала характер, одержав волевую победу в матче Кубка мира со сборной Северной Америки (4:3). По его словам, вратарь россиян Сергей Бобровский, отразивший 43 броска, сыграл выше всяческих похвал.

"Для нас эта победа была очень важной, поскольку мы почувствовали вкус успеха, - приводит ТАСС слова Третьяка. - Ребята показали характер. Поначалу было много ошибок, но такой хоккей нравится.

Бобровский сыграл выше всяких похвал, был сильнее всех. А тот вратарь (Мэтт Мюррей - Прим. "СЭ") немного не выручил. Тут слабых команд нет, так что все впереди".

Ключевым моментом в игре, по словам Третьяка стал эпизод в третьем периоде, в котором россияне играли втроем против пятерых и не пропустили при счете 4:3. "Ну и второй период - забить четыре шайбы такой команде. Сегодня, слава богу, начало клевать", - подчеркнул он.

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