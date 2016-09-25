Сидни Кросби: "Третий период в исполнении Канады был особенно хорош"

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Россией (5:3) выразил удовлетворение победой, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Сам форвард набрал 3 (1+2) очка и был признан второй звездой встречи.

– Мне понравилась эта игра, – подчеркнул Кросби. – Сегодня был великолепный хоккей. Нам казалось, что мы контролируем ситуацию, но потом счет стал 1:2 не в нашу пользу. Хорошо, что удалось быстро отыграться. Мы знали, что забьем в третьем периоде, но при этом понимали: произойти может что угодно. Этот отрезок в исполнении сборной Канады был особенно хорош.