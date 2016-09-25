05:46 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сидни Кросби: "Третий период в исполнении Канады был особенно хорош"

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Нападающий сборной Канады Сидни Кросби после полуфинального матча Кубка мира-2016 с Россией (5:3) выразил удовлетворение победой, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Сам форвард набрал 3 (1+2) очка и был признан второй звездой встречи.

– Мне понравилась эта игра, – подчеркнул Кросби. – Сегодня был великолепный хоккей. Нам казалось, что мы контролируем ситуацию, но потом счет стал 1:2 не в нашу пользу. Хорошо, что удалось быстро отыграться. Мы знали, что забьем в третьем периоде, но при этом понимали: произойти может что угодно. Этот отрезок в исполнении сборной Канады был особенно хорош.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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о..енно довольный Роджер

смотреть вечно можно на три вещи - как течет вода,горит огонь и играет Канадская Сборная!!

16:39 25 сентября

о..енно довольный Роджер

Кросби - Хоккейный Пеле!!

06:29 25 сентября

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