09:27 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Сергей Гончар: "Не стоит обвинять Маркова или Емелина"

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Суббота. Торонто. Канада - Россия - 5:3. Силовой прием Алексея МАРЧЕНКО на Джоне ТАВАРЕСЕ (№20).Сергей Гончар: "Прервать канадскую гегемонию вполне реально"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший защитник сборной России Сергей Гончар после полуфинального матча Кубка мира с Канадой (3:5) отметил, что не стоит всю вину за пропущенные шайбы сваливать на пару защитников Марков Емелин. По словам тренера "Питтсбурга", ответственность лежит на всей пятерке.

– В чем причины провала пары Марков Емелин, находившейся на льду во время четырех шайб канадцев?

– Не стоит обвинять непосредственно Маркова или Емелина в этих эпизодах. Ответственность за пропущенные голы лежит не на одном хоккеисте, а на всей пятерке. Ситуацию нужно рассматривать системно, а не оценивать действия отдельно взятых хоккеистов. Дело в комплексном стечении факторов – не до конца наладилось взаимодействие и не сработала подстраховка. Все же играли против лучших нападающих мира в важнейших моментах матча.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Damirdjan

В шею гнать этих защитничков!При Тихонове за такую игру они бы реально срок получили бы!А этого алкаша усатого-партбилет на сто и пинка под зад,чё с ним церемонятся вообще!Вообще нехрен было всяких Малкиных-Овечкиных зажравшихся в сборную тащить!Вон,всех Брагинских набрали бы,да и его самого поставить главным в приказном порядке!

00:12 26 сентября

Россия круче всех!

Малкин сыграл нормально - и гол финикам забил и пасы отдавал, но Емелин - это конечно нечто! С киндерами два из трех голов - тоже его были. Просто вредитель, иного слова не подберу и не надо валить на всю пятерку.

16:35 25 сентября

zae1976

А что делали весь турнир великие снайперы Малкин и Овечкин. Лучше бы взяли пару молодых из кхл ,хуже бы не сыграли уж точно!

16:00 25 сентября

KonstantinLutsky

Вы такой умный -может за них против канадцев сыграли бы? показали класс как надо играть? Специалисты...

15:23 25 сентября

Rosinant

Да, обвинять не нужно - просто выписать леща.

09:57 25 сентября

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