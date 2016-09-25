Сергей Гончар: "Не стоит обвинять Маркова или Емелина"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший защитник сборной России Сергей Гончар после полуфинального матча Кубка мира с Канадой (3:5) отметил, что не стоит всю вину за пропущенные шайбы сваливать на пару защитников Марков – Емелин. По словам тренера "Питтсбурга", ответственность лежит на всей пятерке.
– В чем причины провала пары Марков – Емелин, находившейся на льду во время четырех шайб канадцев?
– Не стоит обвинять непосредственно Маркова или Емелина в этих эпизодах. Ответственность за пропущенные голы лежит не на одном хоккеисте, а на всей пятерке. Ситуацию нужно рассматривать системно, а не оценивать действия отдельно взятых хоккеистов. Дело в комплексном стечении факторов – не до конца наладилось взаимодействие и не сработала подстраховка. Все же играли против лучших нападающих мира в важнейших моментах матча.
Damirdjan
В шею гнать этих защитничков!При Тихонове за такую игру они бы реально срок получили бы!А этого алкаша усатого-партбилет на сто и пинка под зад,чё с ним церемонятся вообще!Вообще нехрен было всяких Малкиных-Овечкиных зажравшихся в сборную тащить!Вон,всех Брагинских набрали бы,да и его самого поставить главным в приказном порядке!
00:12 26 сентября
Россия круче всех!
Малкин сыграл нормально - и гол финикам забил и пасы отдавал, но Емелин - это конечно нечто! С киндерами два из трех голов - тоже его были. Просто вредитель, иного слова не подберу и не надо валить на всю пятерку.
16:35 25 сентября
zae1976
А что делали весь турнир великие снайперы Малкин и Овечкин. Лучше бы взяли пару молодых из кхл ,хуже бы не сыграли уж точно!
16:00 25 сентября
KonstantinLutsky
Вы такой умный -может за них против канадцев сыграли бы? показали класс как надо играть? Специалисты...
15:23 25 сентября
Rosinant
Да, обвинять не нужно - просто выписать леща.
09:57 25 сентября