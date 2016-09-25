Сергей Гончар: "Не стоит обвинять Маркова или Емелина"

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший защитник сборной России Сергей Гончар после полуфинального матча Кубка мира с Канадой (3:5) отметил, что не стоит всю вину за пропущенные шайбы сваливать на пару защитников Марков – Емелин. По словам тренера "Питтсбурга", ответственность лежит на всей пятерке.

– В чем причины провала пары Марков – Емелин, находившейся на льду во время четырех шайб канадцев?

– Не стоит обвинять непосредственно Маркова или Емелина в этих эпизодах. Ответственность за пропущенные голы лежит не на одном хоккеисте, а на всей пятерке. Ситуацию нужно рассматривать системно, а не оценивать действия отдельно взятых хоккеистов. Дело в комплексном стечении факторов – не до конца наладилось взаимодействие и не сработала подстраховка. Все же играли против лучших нападающих мира в важнейших моментах матча.