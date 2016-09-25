Овечкин – лишь седьмой в сборной России по броскам

Капитан сборной России Александр Овечкин, девять раз за последние десять сезонов становившийся самым бросающим игроком НХЛ, на Кубке мира нанес всего шесть бросков по воротам соперников. По этому показателю он поделил седьмое место в команде с Евгением Малкиным и Андреем Марковым, отстав на девять бросков от Владимира Тарасенко. Также чаще Овечкина вратарей соперника проверяли Никита Кучеров (13, причем 8 в полуфинале), Дмитрий Орлов (11), Артем Анисимов (10), Артемий Панарин (7) и Дмитрий Куликов (7). Лидером турнира на данный момент является канадец Патрис Бержерон, на счету которого 20 бросков. (Кирилл БУРДАКОВ)