Никита Кучеров: "Выступление на Кубке мира - бесценный опыт"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров заявил, что выступление на Кубке мира-2016 в составе сборной России стало для него большим опытом. Форвард отметил, что россиянам не хватило времени, что сыграться.

– Большинство сборной России на Кубке мира? Не знаю, что ответить, – приводит официальный сайт НХЛ слова Кучерова. – Вроде бы хорошие звездные игроки, но с другой стороны был такой короткий промежуток времени, чтобы что-либо серьезное наиграть. В остальном получил от турнира большое удовольствие. Познакомился с теми, которых до этого не знал – все отличные ребята. Приятно было просто находиться в одной раздевалке с Овечкиным, Малкиным и Дацюком. Атмосфера в команде была в Торонто просто замечательная и я радовался каждому дню. Все, от проживания до тренировок, было на высшем уровне.

Играть против лучших игроков мира, что приходилось делать фактически в каждой смене, большущий опыт. Для меня – бесценный. О своей результативности не думал вообще, очки считает пресса. А игрокам на таких турнирах неважно, у кого сколько очков. Главное – командный результат.