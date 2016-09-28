Майк Бэбкок: "Маршан, Бержерон и Кросби проводят отличный турнир"

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок признал, что его команда не лучшим образом начала первый финальный матч Кубка мира с Европой (3:1). При этом он отметил, что нельзя всегда ждать от его подопечных идеальной игры.

– Сборная Европы была лучше нас в начале матча, играла быстрее нас, а мы часто ошибались, теряли шайбу. Хорошо, что нам удалось дважды забить в первом периоде после того, как они допускали потери. Главное, что мы победили, но нам нужно сильно прибавлять по сравнению с этой игрой, чтобы сделать последний шаг на этом турнире. Конечно, всегда хочется максимума, но ждать от сборной Канады идеальной игры в каждом матче неправильно.

В тройке Маршана, Бержерона и Кросби собраны элитные хоккеисты, все они игроки разного типа, но им удалось быстро сработаться. Они действительно проводят отличный турнир.