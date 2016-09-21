Лаури Марьямяки: "У Финляндии хорошие шансы победить Россию"

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки после матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (0:2) выразил сожаление по поводу второго поражения кряду, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. По словам хоккеиста, у его команды есть хорошие шансы победить сборную России в заключительной игре.

– Очень трудно смириться с сегодняшним результатом, – подчеркнул Марьямяки. – Мои парни сделали все, что могли, но этого оказалось недостаточно. Надо пережить это поражение и начинать готовиться к матчу против России. Завтра будем наблюдать за матчем Северная Америка – Швеция, он будет многое решать. Мы уважаем сборную России, у них сильная команда. Но у нас хорошие шансы их победить.