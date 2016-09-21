Харийс Витолиньш: "Финляндия не стала слабее, ей просто не повезло"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш считает, что команда Финляндии не является слабой, передает спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Финны за два матча не набрали ни одного очка и сохраняют лишь математические шансы на выход в плей-офф Кубка мира. Матч Россия – Финляндия состоится завтра в 22:00 по московскому времени.

– Финляндия не стала слабее. Просто на этом турнире наказывают за каждую ошибку, да и где-то им не повезло. Мы не будем менять сочетания защитников. Никита Нестеров снова не сыграет. Анисимова не ставим с Панариным, так как у нас нет Кейна, а в том звене он таскал шайбу в "Чикаго". Да и в "Чикаго" поняли, что их связка не совсем работает.

Нападающие: Телегин - Анисимов - Дадонов, Панарин - Малкин - Кулемин, Тарасенко - Дацюк - Овечкин - Шипачев, Кучеров - Кузнецов - Наместников.

Защитники: Орлов - Зайцев, Марченко - Куликов, Марков - Емелин, Нестеров.

Вратари: Бобровский, Варламов, Василевский.