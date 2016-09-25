01:13 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Эрик Карлссон: "У сборной Европы было достаточно времени, чтобы сыграться"

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Защитник сборной Швеции Эрик Карлссон подчеркнул в преддверии полуфинального Кубка мира-2016 с командой Европы, что у соперника было достаточно времени, чтобы привыкнуть в стилю, который приносит им успех. Встреча пройдет 25 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.

– Посмотрите на их состав, у них хорошая команда, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Карлссона. – Они достаточно много времени провели вместе, чтобы лучше узнать друг друга и привыкнуть к стилю, который приносит им успех. В воскресенье их будет обыграть сложнее, чем несколько дней назад. Наверное, у них заняло некоторое время, чтобы понять, что им приносит успех, что им надо делать для побед. Им это удалось, и они доказали, что данная команда способна добиваться успеха. Даже просто по именам у них отличная команда.

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4.1%
Проиграет в полуфинале
58.8%

Дополнительная информация

https://www.wch2016.com/ru/news/team-sweden-aware-of-risks-this-time/c-282105794

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