Эрик Карлссон: "У сборной Европы было достаточно времени, чтобы сыграться"

Защитник сборной Швеции Эрик Карлссон подчеркнул в преддверии полуфинального Кубка мира-2016 с командой Европы, что у соперника было достаточно времени, чтобы привыкнуть в стилю, который приносит им успех. Встреча пройдет 25 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.

– Посмотрите на их состав, у них хорошая команда, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Карлссона. – Они достаточно много времени провели вместе, чтобы лучше узнать друг друга и привыкнуть к стилю, который приносит им успех. В воскресенье их будет обыграть сложнее, чем несколько дней назад. Наверное, у них заняло некоторое время, чтобы понять, что им приносит успех, что им надо делать для побед. Им это удалось, и они доказали, что данная команда способна добиваться успеха. Даже просто по именам у них отличная команда.