Артемий Панарин: "Признаю, что играю не лучшим образом"

Нападающий сборной России Артемий Панарин признался, что очень нервничал в концовке матча Кубка мира с Северной Америкой (4:3) после своего удаления. Также форвард отметил вклад Сергея Бобровского в этот успех, передает из Торонто спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Мы сами себе привезли себе моменты и голы в конце и усложнили задачу, – сказал Панарин. – Поменялась ли наша игра? Не совсем. Например, в первом периоде мы опять раскачивались, а вот уже со второго – показали настоящую сборную России. Надеюсь, что теперь так и продолжим.

Помню, что был недоволен удалением. Мне казалось, что нарушения не было, а потом пришлось сидеть и нервничать. Если бы американцы забили, то вообще мне самому тяжко пришлось.

Я играю не самым лучшим образом, признаю это, но не могу найти ответ на вопрос, что не так. Собой пока недоволен. Это не связано с партнерами. В сборной все мастера, так что с каждым играть удобно.

Большое спасибо Бобу. Он нас подтащил в конце. Если бы не он, то было бы другое настроение. Хочется, чтобы он к следующей игре восстановился.

Трансляция матча Северная Америка - Россия