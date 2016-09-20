Алексей Бадюков: "Победителем Кубка мира станет сборная, которая лучше играет в быстрый пас"

Трехкратный чемпион России Алексей Бадюков после матча Кубка мира между национальной командой РФ и сборной Северной Америки (4:3) подчеркнул, что россияне испытывают проблемы с реализацией большинства из-за низкого качества передач. По его словам, победителем турнира станет сборная, которая лучше играет в быстрый пас.

- Что происходит с игрой в большинстве? Мы не только не создаем опасных моментов, но даже вход в зону любой спецбригады происходит с огромными трудностями.

- Очень много плохих передач от лидеров. Много потерь. Пытаемся на синей линии обыграть соперника, а когда закидываем шайбу в зону, ребята уже уставшие и не могут зацепиться. Соперник сразу же выкидывает шайбу. Со шведами было то же самое. Стараемся зайти поодиночке. Мне кажется, на турнире выиграет та сборная, которая лучше играет в быстрый пас. У нас это пока получается очень редко.

- Сработали, на ваш взгляд, перестановки? Ведь все четыре гола стали не результатом осмысленных комбинаций, а итогом удачных действий отдельных хоккеистов.

- Согласен. Таких бросков, как сделал Телегин, после которого Наместников забил гол, на самом деле много. И перестановки, с выходом на площадку Наместникова, себя оправдали. Это горячий парень, который очень хотел забить, этого достиг. Не у всех это получается. Важно найти человека, который сможет реализовать не стопроцентный момент. Это и произошло. В эпизоде, когда шайбе деваться некуда, зачастую сложнее забить, чем использовать какой-то полумомент.

- Касаемо Телегина. После матча со шведами его много критиковали, но с североамериканцами он поучаствовал в голевой атаке, хорошо играл в меньшинстве. Достойный ответ критикам?

- Он играл самоотверженно. Его роль в команде понятна. Не знаю, сможет ли Иван продолжить турнир, поскольку получил тяжелую травму. Что касается матча со шведами, он мог выручить, но где-то не успевал в обороне. Главное, он действует самоотверженно, а в этом компоненте нужно прибавлять многим нашим ребятам. Хотя все стараются. Телегин делает, что умеет. И делает это хорошо. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)