Александр Овечкин: "Сказал Знарку: "Спасибо за доверие"

Выбранный капитаном сборной России на Кубке мира нападающий Александр Овечкин отметил, что любой из игроков сборной мог бы исполнить эту роль. По словам форварда, об этом ему сообщил главный тренер национальной команды Олег Знарок, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Почетно быть капитаном – сказал Овечкин. – Я буду рад повести за собой ребят. Каждый из наших игроков мог бы быть капитаном.

– Прошли выборы среди игроков или Знарок вас назначил?

– Олег Валерьевич подошел, сказал, что я буду капитаном. Я сказал спасибо за доверие. У нас теперь игра, наконец-то игровая практика появится. Имею в виду ребят из НХЛ. Уже станет понятно, как команда будет действовать на Кубке мира.

– Вы провели минуту молчания в память о "Локомотиве". Чья это была идея?

– Здесь и идей никаких не нужно было. Мы помним ребят.

– Важно было вспомнить их и сегодня?

– Мы и не забывали.