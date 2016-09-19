Александр Кожевников: "Не надо трогать Знарка, он нормально работает"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью "СЭ" отметил, что судьи правильно не засчитали шайбу нападающего сборной России Александра Овечкина в матче Кубка мира с командой Швеции.

– Гол Овечкина – это спорный момент или судьи приняли правильное решение?

– Саша эту шайбу забил рукой. Не успел доработать клюшкой из-за маленького расстояния. Со всех ракурсов было видно, что шайба не задела клюшку. Не хочется опять сваливать на судейство. Мы проиграли матч. Ну, допустим, они засчитали бы эту шайбу, мы бы победили 3:2, но игры-то не было 59 минут.

– В третьем периоде в запас сели Шипачев, Дадонов и Телегин. Насколько было оправданно такое решение?

– Мне показалось, что у них единственных что-то получалось. По крайней мере, в средней зоне. Но тренер так решил, это нормальная вещь. Значит, наставники посчитали, что ребята из НХЛ смогут что-то привнести в игру. Но ничего не получилось.

– Перед стартом турнира говорилось, что Олег Знарок останется главным тренером сборной до Олимпиады. Однако если мы сыграем все три матча как вчера, не будет ли это поводом для каких-то изменений?

– Думаю, что нет. Знарок нормально работает и сделает выводы, потому что нам некуда деваться. Завтра у нас решающая встреча. Не надо трогать тренера. У него есть контракт, если только сам наставник не решит уйти по состоянию здоровья.

– Следующий матч мы проведем против сборной молодых звезд Северной Америки, которая разгромила финнов. Как в целом оцените эту команду и не опасаетесь повторения такого результата?

– Нужно проще относиться к этому. Понятно, что они выиграли у финнов. Мы давно знаем свою болезнь, просто никто на нее не обращает внимания. А мы начинаем разбираться, только когда что-то случается. Нужно смотреть на себя, что происходит у нас внутри. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)