Александр Кожевников: "Бобровский - это наше все"

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников после матча Кубка мира между Россией и сборной Северной Америки (4:3) подчеркнул, что подопечным Олега Знарка игра пока не удается. Он уверен, что лидеры национальной команды РФ еще должны сказать свое слово.

- Заслуженна ли победа сборной России или нам откровенно повезло - Бобровский вчистую переиграл Мюррея и снова вытащил команду?

- Да, я могу лишь снова констатировать, что Бобровский - это наше все. Игра нам пока не удается, и я не понимаю одной вещи: почему мы допускаем так много брака в передачах даже по пустому льду? Все время какой-то недопас или перепас, не ложится шайба. Видно, что ребята старались, выкладывались. Может, где-то сработал фактор везения, но ведь когда-то нам должно было повезти. Не раз и не два на больших турнирах такое бывает, когда команда выходит, не показывает игры, а потом попадает в финал и выигрывает соревнования. Поэтому самое главное, что мы победили. А как играли - это важно для тренеров, в первую очередь. Конечно, хотелось бы, чтобы мы победили красиво, но сейчас мы находимся на таком этапе, когда важно именно выиграть. И эту главную задачу наша сборная выполнила.

- Какая сборная России настоящая - та, которая забивает четыре шайбы за период, или та, которая с трудом отбивается в течение третьего периода?

- Пока мы не видим командной игры, хотя наши лидеры стараются. Но нет игры ни у Саши Овечкина, ни у Жени Малкина. Мы не видим их лучших качеств, то, как они играют в НХЛ. У них что-то не получается. Нужно внутри разбираться. Поэтому трудно говорить. Но лидеры должны сказать свое слово. Слава богу, что Тарасенко шайбу забросил, но его же вообще не было видно до этого гола. Такое впечатление, что он шайбу не держал.

- С чем связана такая игра наших лидеров?

- По движению мы выглядим нормально, то есть о недостаточных кондициях говорить не приходится. Наверное, нет взаимосвязи в звеньях. Мы в этом теряем. Индивидуально у нас ребята сильные. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)