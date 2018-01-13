Владислав Третьяк: "Рад, что у России вообще есть женская команда"

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что крайне важно развивать и поддерживать женский хоккей. Также он выразил благодарность всем причастным к организации чемпионата мира в Дмитрове.



– Рад, что у нас вообще есть такая команда, – цитирует ТАСС Третьяка. – Одно время к женскому хоккею относились с пренебрежением. Но и сегодня не все клубы Континентальной хоккейной лиги и Высшей хоккейной лиги развивают его, хотя девчонки очень хотят в него играть.



Есть проблемы и мы их ощущаем. Мы проводим такие турниры, чтобы пропагандировать женский хоккей, чтобы больше девочек приходило заниматься. Хочется развивать этот олимпийский вид спорта, но многие клубы считают, что у них не хватает ресурсов и возможностей для того, чтобы содержать женские команды.



Хотелось бы поблагодарить Министерство спорта РФ, губернатора Московской области, администрацию Дмитровского района и волонтеров за организацию мероприятия. Спасибо болельщикам, которые заполняли арену практически на каждом матче. Очень важно, что наша команда чувствует поддержку.

Напомним, что сборная Россси на домашнем молодежном чемпионате мира заняла 4-е место.