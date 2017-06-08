В ЖХЛ введут серию плей-офф

Сегодня в офисе КХЛ состоялось собрание представителей клубов ЖХЛ, сообщает официальный сайт лиги. Участники рассмотрели структуру чемпионата 2017/18 и изменения в регламенте, рассмотрели вопросы развития Лиги в направлениях судейства, медицины и антидопинга, нормативного регулирования, инфраструктуры арен, маркетинга и коммуникаций.

"В олимпийском сезоне турнир пройдет в новом формате: на стадии регулярного чемпионата клубы сыграют в 4 круга по две игры на своем поле и поле соперника, а четыре лучших команды по итогам "регулярки" продолжат борьбу за Кубок ЖХЛ в плей-офф – полуфинальная серия матчей будет проводиться до двух побед, финальная – до трех, обеим командам, не вышедшим в финал, будут вручены бронзовые медали турнира", – говорится в сообщении на сайте лиги.

Предстоящий сезон турнира предполагает перерывы для подготовки и участия национальной, молодежной и юниорской женских сборных в международных соревнованиях – Олимпийских играх, Молодежном чемпионате мира, Кубке Европы, турнирах четырех наций и выставочных матчах.