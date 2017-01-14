Тренер российской молодежки: "Чехи получили свое. Вывод: не будите русских"

Главный тренер молодежной женской сборной России Евгений Бобарико после завоевания бронзовых медалей чемпионата мира в интервью "СЭ" подчеркнул, что в матче 1/4 финала против сборной Чехии его команда ни в коем случае не выходила драться. Напомним, та встреча завершилась драками и свистом чешской публики во время исполнения гимна России.

– Что действительно случилось на площадке в матче с чешками?

– Мы ни в коем случае не выходили драться. Мы играли в хоккей и не поддавались на провокации со стороны соперника. При любом ударе они падали и выпрашивали удаления.

– Как относилась к нашей команде чешская публика?

– Конечно, болельщики выплескивают эмоции. Некрасиво освистывать гимн победившей команды, и вообще любой страны. Пусть это останется на их совести. Девчонки своей песней заставили смолкнуть свист фанатов.

– Судьи действительно потеряли нить той игры?

– Ни в коем случае. Благодарны шведскому арбитру, который честно отсудил игру, не обращая внимание на свист трибун и давление. Когда Нина (Пирогова. – Прим. "СЭ") стала защищать нашего вратаря, и игрок, не участвовавший в борьбе за шайбу, набросился сбоку. В итоге она получила свое. Вывод: не будите русских. (Евгений БЕЛОУСОВ)

"Некрасиво освистывать гимн победившей команды". Российская молодежка ответила чехам