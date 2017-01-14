ФХР провела беседы о поведении со сборной России на молодежном ЧМ среди девушек

Глава отдела женского хоккея ФХР Ольга Вотоловская сообщила, что на молодежном чемпионате мира среди девушек была проведена разъяснительная беседа со сборной России. Капитан команды Нина Пирогова и Оксана Братищева в матче 1/4 финала со сборной Чехии (2:0) были удалены до конца игры, причем Пирогова получила матч-штраф после драки с соперницей.

- Были проведены соответствующие беседы, чтобы девочки сдерживали себя. Например, я очень хорошо знакома с нашим капитаном Ниной Пироговой, это очень ответственная, милая, спокойная девушка, - цитирует ТАСС Вотоловскую. - И то, что она была удалена до конца игры и дисквалифицирована на следующий матч, удивило меня.

Думаю, в женском хоккее этого не должно быть, девочки достаточно мастеровитые и квалифицированные, чтобы доказывать свою силу без помощи кулаков. Наши девчата повторили результат взрослой и молодежной мужской сборных, даже несмотря на то, что в Чехии у нас были некоторые проблемы с организацией, и две девочки были дисквалифицированы на матч с американками. Но все достойно показали свою силу и выступили как надо. Я думаю, это заслуга и тренерского штаба, он у нас совершенно новый, что в молодежной, что в основной женских сборных.