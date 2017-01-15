Евгений Бобарико: "Женская молодежная сборная России пока только учится"

Главный тренер женской сборной России Евегний Бобарико отметил, что бронза молодежного чемпионата мира в Чехии на данный момент является для команды максимально возможным результатом. По его словам, для того, чтобы играть на равных с североамериканскими хоккеистками, россиянкам необходимо чаще вс встречаться с соперницами высокого уровня.

– Пока, все-таки, это наш максимум, но мы уже приближаемся к североамериканским командам, – приводит ТАСС слова Бобарико. – Чтобы с ними играть на равных, чтобы у них не было боязни перед соперницами, нужно чаще играть именно с такими командами, у которых многому можно научиться. В мужском молодежном хоккее мы конкурентоспособны, можем там обыгрывать всех, а здесь мы пока что учимся, подтягиваемся к лучшим. Если один раз обыграть Канаду или Америку, то у девочек появится уверенность в силах, они будут их обыгрывать чаще.



Нужно больше открывать детских школ, чтобы девчонки занимались хоккеем с раннего возраста. Если за океаном занимаются более 80 тысяч человек в таких школах, то у нас пока что всего две с лишним тысячи.