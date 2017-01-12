21:22 | ХОККЕЙ — Женщины

Две россиянки дисквалифицированы на полуфинал ЧМ против США

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Два игрока сборной России для девушек не старше 18 лет пропустят полуфинальный матч чемпионата мира против США. Оксана Братищева получила матч-штраф за удар соперницы в область головы и шеи на 17-й минуте третьего периода четвертьфинала против Чехии (2:0). Пирогова приняла участие в массовой драке в концовке игры.

Россиянки уже встречались с американками в рамках группового турнира и проиграли 1:6.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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belaruss

в принципе всё равно, с пиндосками ничего бы не светило,а так хоть приятно ,что провокаторши по шее заслуженно получили

21:59

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