Две россиянки дисквалифицированы на полуфинал ЧМ против США

Два игрока сборной России для девушек не старше 18 лет пропустят полуфинальный матч чемпионата мира против США. Оксана Братищева получила матч-штраф за удар соперницы в область головы и шеи на 17-й минуте третьего периода четвертьфинала против Чехии (2:0). Пирогова приняла участие в массовой драке в концовке игры.

Россиянки уже встречались с американками в рамках группового турнира и проиграли 1:6.