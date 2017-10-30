"Виннипег" разгромил "Питтсбург", Малкин забил гол и ошибся

"Виннипег" разгромил "Питтсбург" со счетом 7:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Джетс" прервали двухматчевую серию поражений, в то время как "Пингвины" проиграли уже две игры кряду.

Единственный гол за "Питтсбург" в этом матче забил нападающий Евгений Малкин. Для россиянина этот гол – пятый в сезоне. Всего на его счету 13 (5+8) очков в 13 встречах. В этой встрече он провел на льду почти 15 минут, за которые нанес 4 броска и провел силовой прием.

Ошибка Малкина привела к голу "Виннипега". Видео //

Малкин оправдался за свою ошибку. 5-й гол в сезоне. Видео

В составе победителей 4 (3+1) очка набрал Блэйк Уилер, также отличились Эндрю Копп, Джоэль Армиа и Марк Шайфли. Сын четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье – Брендан забросил свою первую шайбу в НХЛ.

Защитник "Джетс" Дмитрий Куликов отыграл 13 минут, за которые заработал двухминутное удаление и показатель полезности "+1".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Питтсбург" – 7:1 (5:0, 0:1, 2:0)