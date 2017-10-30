Малкин оправдался за свою ошибку. 5-й гол в сезоне. Видео

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился голом во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега". Счет стал 5:1 в пользу "Джетс".

Для россиянина этот гол – пятый в сезоне. Всего на его счету 13 (5+8) очков в 13 встречах.

"Виннипег" громит "Питтсбург" 5:0 после первого периода. Видео //

Ошибка Малкина привела к голу "Виннипега". Видео



