09:21 | Хоккей — НХЛ

"Ванкувер" без Бурмистрова победил "Лос-Анжелес"


"Ванкувер" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий "Кингз" Тэннер Пирсон отличился уже на 23-й секунде встречи, еще через три минуты преимущество команды увеличил Анже Копитар. После этого по одному разу забили игроки "Кэнакс" Даниэль Седин, Бо Хорват и Свен Берчи.

Российский форвард "Ванкувера" Александр Бурмистров не принимал участия во встрече.

Отметим, что это третья победа "Кэнакс" в семи матчах, "Кингз" потерпели третье поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Ванкувер" – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий