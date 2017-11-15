"Ванкувер" без Бурмистрова победил "Лос-Анжелес"

"Ванкувер" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий "Кингз" Тэннер Пирсон отличился уже на 23-й секунде встречи, еще через три минуты преимущество команды увеличил Анже Копитар. После этого по одному разу забили игроки "Кэнакс" Даниэль Седин, Бо Хорват и Свен Берчи.

Российский форвард "Ванкувера" Александр Бурмистров не принимал участия во встрече.

Отметим, что это третья победа "Кэнакс" в семи матчах, "Кингз" потерпели третье поражение подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Лос-Анджелес" – "Ванкувер" – 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)