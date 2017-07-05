Коннор Макдэвид: "Рад, что буду носить свитер "Эдмонтона" девять лет"

Нападающий Коннор Макдэвид доволен продлением контракта с "Эдмонтоном" и отметил, что команда находится на правильном пути. 20-летний хоккеист провел два года в НХЛ и стал капитаном "Ойлерз".

Сегодня клуб продлил с ним контракт на 8 лет и 100 миллионов долларов. За "Эдмонтон" он набрал 148 (46+102) очков в 127 встречах. Макдэвид – первый номер драфта 2015 года.

– Я очень рад, что буду носить свитер "Ойлерз" следующие девять лет, – цитирует Sportsnet Макдэвида. – Мы создали хорошую команду. Конечно, прошел всего год, но мы на правильном пути.

Макдэвид подписал контракт с "Эдмонтоном" на 8 лет и 100 миллионов долларов //

Макдэвид - пятый игрок в истории НХЛ с контрактом на 100 миллионов долларов