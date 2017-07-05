Макдэвид - пятый игрок в истории НХЛ с контрактом на 100 миллионов долларов

Сегодня "Эдмонтон" объявил о продлении контракта с капитаном и нападающим Коннором Макдэвидом. Новое соглашение с 20-летним хоккеистом рассчитано на 8 лет, за которые игрок заработает 100 миллионов долларов, по 12,5 миллиона за сезон.

Это пятый в истории НХЛ контракт на 100 и более миллионов долларов. Самый большой контракт у форварда "Вашингтона" Александра Овечкина – на 124 миллиона и 13 лет. На втором месте – защитник "Монреаля" Ши Уэбер (110 миллионов долларов), третье место у лидера "Питтсбурга" Сидни Кросби (104 миллиона), на четвертой строчке – экс-нападающий "Нью-Джерси" Илья Ковальчук (100 миллионов).

За "Эдмонтон" он провел два сезона, в которых набрал 148 (46+102) очков в 127 встречах. Макдэвид – первый номер драфта 2015 года.