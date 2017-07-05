Макдэвид подписал контракт с "Эдмонтоном" на 8 лет и 100 миллионов долларов

Генеральный менеджер "Эдмонтона" Питер Чиарелли заявил, что клуб продлил контракт с нападающим Коннором Макдэвидом.
Контракт с хоккеистом рассчитан на 8 лет, зарплата игрока составит 12,5 миллиона долларов за сезон. Отметим, что соглашение будет действовать только с сезона-2018/19. На данный момент у 20-летнего канадца действует контракт новичка.
За "Эдмонтон" он провел два сезона, в которых набрал 148 (46+102) очков в 127 встречах. Макдэвид – первый номер драфта 2015 года.
Овечкин, Малкин, Макдэвид. Самые дорогие хоккеисты в истории НХЛ
Congrats, #CaptainConnor! pic.twitter.com/WYjOobAzdF– Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) 5 июля 2017 г.
bezik
12,5 не так и много. Изнчально говорил,что дадут ровно 100 на 8 лет. Много, но на переплату не похоже. Ждем контракт Драйзайтля на 7,5 в год года на 4. Или же 10 на 8
22:55
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Вот и кают Нефтяным! Теперь больше никого не смогут подписать из хороших игроков, а скорее даже придется кого-то отпускать. Дьяволы тогда с Кови тоже лоханулись.
22:45
Dzhan1328
Конечно,начал он супер. Посмотрим как дела пойдут дальше,когда пресытится хоккеем. Главное чтоб не как Кокорин)
22:28
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Красава.) Заслужил.) Ждём титулы с Эдмонтоном и Канадой. Они, несомненно, будут.)
22:26