22:12 | Хоккей — НХЛ

Макдэвид подписал контракт с "Эдмонтоном" на 8 лет и 100 миллионов долларов

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Генеральный менеджер "Эдмонтона" Питер Чиарелли заявил, что клуб продлил контракт с нападающим Коннором Макдэвидом.

Контракт с хоккеистом рассчитан на 8 лет, зарплата игрока составит 12,5 миллиона долларов за сезон. Отметим, что соглашение будет действовать только с сезона-2018/19. На данный момент у 20-летнего канадца действует контракт новичка.

За "Эдмонтон" он провел два сезона, в которых набрал 148 (46+102) очков в 127 встречах. Макдэвид – первый номер драфта 2015 года.

Овечкин, Малкин, Макдэвид. Самые дорогие хоккеисты в истории НХЛ

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КОММЕНТАРИИ (4)
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bezik

12,5 не так и много. Изнчально говорил,что дадут ровно 100 на 8 лет. Много, но на переплату не похоже. Ждем контракт Драйзайтля на 7,5 в год года на 4. Или же 10 на 8

22:55

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Вот и кают Нефтяным! Теперь больше никого не смогут подписать из хороших игроков, а скорее даже придется кого-то отпускать. Дьяволы тогда с Кови тоже лоханулись.

22:45

Dzhan1328

Конечно,начал он супер. Посмотрим как дела пойдут дальше,когда пресытится хоккеем. Главное чтоб не как Кокорин)

22:28

РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!

Красава.) Заслужил.) Ждём титулы с Эдмонтоном и Канадой. Они, несомненно, будут.)

22:26