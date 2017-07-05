Макдэвид подписал контракт с "Эдмонтоном" на 8 лет и 100 миллионов долларов

Генеральный менеджер "Эдмонтона" Питер Чиарелли заявил, что клуб продлил контракт с нападающим Коннором Макдэвидом.

Контракт с хоккеистом рассчитан на 8 лет, зарплата игрока составит 12,5 миллиона долларов за сезон. Отметим, что соглашение будет действовать только с сезона-2018/19. На данный момент у 20-летнего канадца действует контракт новичка.

За "Эдмонтон" он провел два сезона, в которых набрал 148 (46+102) очков в 127 встречах. Макдэвид – первый номер драфта 2015 года.

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