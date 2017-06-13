Клим Костин надеется продолжить карьеру в НХЛ

Нападающий "Динамо" Клим Костин хочет продолжить карьеру в НХЛ. Однако он не знает, в каком клубе будет играть.

В минувшем сезоне 18-летний игрок провел восемь матчей за московское "Динамо", после чего получил травму плеча. Ранее известный журналист Крэйг Баттон поместил Костина на 24-е место в преддрафтовом списке хоккеистов.

– Я бы хотел играть в команде, где собраны сильные игроки, которые могли бы меня чему-нибудь научить и у которых я мог бы перенять опыт и навыки, – приводит официальный сайт НХЛ слова Костина.