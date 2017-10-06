Евгений Малкин: "Обмен Панарина в "Коламбус" - большая неожиданность"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметил, что обмен российского форварда Артемия Панарина из "Чикаго" в "Коламбус" стал для него ожиданностью. Он также добавил, что Панарин должен доказать, что может стать лидером "Блю Джэкетс".

– А как вы отнеслись к обмену бывшей звезды "Чикаго" – Артемия Панарина – в "Коламбус"?

– Никто не хочет вдруг переезжать в другой город. Он обжился в "Чикаго", провел здесь два отличных сезона, – сказал Малкин. – Его обмен – большая неожиданность, но мне тяжело сказать, разочаровался он или обрадовался, ведь мы не общались после его перехода.

Панарин должен проявить характер и доказать, что может стать лидером "Коламбуса" – думаю, у него все получится. Мы играли против "Блю Джекетс" в предсезонных матчах – он здорово показал себя. Это очень молодая команда, средний возраст – меньше 25 лет. И еще неизвестно, кто сильнее, – "Чикаго" или "Коламбус". (Виктория БУЛАХОВА)

Полностью интервью Евгения Малкина