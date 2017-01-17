09:34 | ХОККЕЙ — НХЛ

Джастин Уильямс: "Матч "Вашингтон" – "Питтсбург" был будто из 1988 года"

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Нападающий "Вашингтона" Джастин Уильямс после поражения своей команды от "Питтсбурга" признался, что этот матч был одним из самых безумных в его карьере. Хоккеист добавил, что его команда не хочет показывать такую игру.

– Наверное, это был один из самых безумных матчей в моей карьере, – приводит слова Уильямса Washington Post.– Это игра была откуда-то из 1988 года. Наша команда не хочет показывать такой хоккей. "Вашингтон" вел в счете, но не смог остановить соперника, который поймал кураж.

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