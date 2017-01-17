"Питтсбург" и "Вашингтон" установили рекорд результативности

"Питтсбург" и "Вашингтон" в сегодняшнем матче регулярного чемпионата провели самый результативный период за всю историю встреч друг с другом, информирует официальный сайт "Пингвинз". Во втором периоде команды на двоих забросили девять шайб, шесть из которых на счету "Пингвинз". Добавим, что последний раз "Питтсбургу" удавалось забить столько голов в одном периоде 24 марта 1996 года в игре с "Рейнджерс".