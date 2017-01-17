07:31 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Питтсбург" и "Вашингтон" установили рекорд результативности

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"Питтсбург" и "Вашингтон" в сегодняшнем матче регулярного чемпионата провели самый результативный период за всю историю встреч друг с другом, информирует официальный сайт "Пингвинз". Во втором периоде команды на двоих забросили девять шайб, шесть из которых на счету "Пингвинз". Добавим, что последний раз "Питтсбургу" удавалось забить столько голов в одном периоде 24 марта 1996 года в игре с "Рейнджерс".

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Future23

NF а что на воротах никого не было? хрень какую то ты написал

08:45

Werewolf

NF Что забавно, Овечкин в таком матче умудрился ничего не забить. Всего лишь 2 ассиста. А как хвалили..._______забил, пересмотри гол раста внимательнее)

08:44

NF

Что забавно, Овечкин в таком матче умудрился ничего не забить. Всего лишь 2 ассиста. А как хвалили...

08:18

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Материалы других СМИ