Дон Черри: "За силовой прием на Овечкине Кадри должен получить медаль!"

Канадский телеведущий и эксперт Дон Черри восхищен силовым приемом форварда "Торонто" Назема Кадри на лидере "Вашингтона" Александре Овечкине в пятом матче серии плей-офф. Встреча завершилась победой "Столичных" со счетом 2:1 (3-2 в серии). Инцидент произошел в первом периоде, после чего россиянин покинул площадку, однако вскоре смог вернуться на лед.

– Это идеальный хит с точки зрения правил, – цитирует Sportsnet Черри. – За такое нужно давать медаль! Красота! Он получил штраф, "Торонто" пропустил гол. Сейчас всегда так – игрок получает травму, и судьи сразу ищут повод, чтобы дать штраф. Но тут все чисто. Это плохое решение судей.