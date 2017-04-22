Дон Черри: "За силовой прием на Овечкине Кадри должен получить медаль!"

Канадский телеведущий и эксперт Дон Черри восхищен силовым приемом форварда "Торонто" Назема Кадри на лидере "Вашингтона" Александре Овечкине в пятом матче серии плей-офф. Встреча завершилась победой "Столичных" со счетом 2:1 (3-2 в серии). Инцидент произошел в первом периоде, после чего россиянин покинул площадку, однако вскоре смог вернуться на лед.
– Это идеальный хит с точки зрения правил, – цитирует Sportsnet Черри. – За такое нужно давать медаль! Красота! Он получил штраф, "Торонто" пропустил гол. Сейчас всегда так – игрок получает травму, и судьи сразу ищут повод, чтобы дать штраф. Но тут все чисто. Это плохое решение судей.
Capitals’ Alex Ovechkin was helped off after an apparent knee injury pic.twitter.com/b5eB8AQYld– Sports Illustrated (@SInow) 21 апреля 2017 г.
Назем Кадри: "Я надеялся, что Овечкин будет в порядке" //
Александр Овечкин: "Это была грязная игра со стороны Кадри" //
Майк Бэбкок: "Хит Кадри на Овечкине? Не думаю, что там было нарушение" //
Евгений Кузнецов: "Овечкин вышел и показал, кто здесь папа"
🚀 Русские нагнут весь ми
Чего этот старый сутенер опять мелет? Овечкин заработал удаление, гол. Кузя решил в овертайме, гол, игра выиграна. Русские нагнули канадских колхозонов, за которых так топит этот сивый мерин, вот и брызжет слюной от бессилия))
10:41