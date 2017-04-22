Евгений Кузнецов: "Овечкин вышел и показал, кто здесь папа"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после победы над "Торонто" (2:1 ОТ) в матче плей-офф Кубка Стэнли отметил отличную готовность капитана команды Александра Овечкина. Форвард ушел в раздевалку после грубого фола в исполнении Назема Кадри в первом периоде, но во втором вернулся в игру.

- Это такие игры, ради которых живешь, тренируешься. Просто нужно наслаждаться, - сказал Кузнецов в интервью пресс-службе русскоязычной версии сайта НХЛ. Слава богу, что все так закончилось. Во втором периоде был момент, когда они поддавили нас. Ребята, которые вчетвером играют, молодцы, хорошо оборонялись. Это сегодня самое важное.

- Микротравма Овечкина в первом периоде завела как-то коллектив?

- Конечно. Он здоровый мужик. Вышел, сразу пару хитов сделал. Все понятно было, кто здесь папа.

- Что-нибудь изменили перед матчем?

- Клюшку поменял сегодня (улыбается). А так - все то же самое.

- С какими мыслями поедете в Торонто?

- В "Тим Хортонс" там поем, там пончики вкусные (смеется). А так все то же самое. О хоккее мыслей пока никаких. Когда игра заканчивается, сразу стараю сразу отбросить мысли о хоккее. Если еще и в выходные о нем думать, слишком много получится.