Александр Овечкин: "Это была грязная игра со стороны Кадри"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин после победы над "Торонто" (2:1 ОТ) в пятом матче серии плей-офф НХЛ заявил, что лига должна рассмотреть эпизод силового приема от Назема Кадри. Инцидент произошел в первом периоде, после чего россиянин покинул площадку, однако вскоре смог вернуться на лед.

– Момент с Кадри? Это плей-офф, – цитирует сайт НХЛ Овечкина. – Я не смотрел повтор, но точно могу сказать, что это была грязная игра. Лига должна взглянуть на это, а если нет, то это не имеет никакого значения сейчас.

Болельщики дали нам серьезный импульс. Они лучшие в лиге. Если вы были на игре, то слышали, как они поддерживали нас. Болельщики – наш шестой игрок на площадке.