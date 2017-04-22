Майк Бэбкок: "Хит Кадри на Овечкине? Не думаю, что там было нарушение"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок после поражения от "Вашингтона" (1:2 ОТ) в пятом матче серии плей-офф заявил, что не увидел никакого нарушения в столкновении Александра Овечкина и Назема Кадри. В конце первого периода против россиянина грубо сыграл игрок "Мэйпл Ливз" Назем Кадри. Сразу после этого Ти. Джей. Оши открыл счет, а во втором периоде Овечкин вернулся в игру.
– Вы знаете, наверное, Тротц считает этот момент главным во всем матче, – цитирует Washington Post Бэбкока. – Но я думаю, что в этом столкновении не было никакого нарушения. Это красота плей-офф.
Alexander Ovechkin injured after this collision with Nazem Kadri, who gets a two-minute tripping penalty pic.twitter.com/YkWhap8ais– Jeff Veillette (@JeffVeillette) 21 апреля 2017 г.
Упёртый русский
Майки разочарован... Как это приятно!
08:55
fifa_guru
Эпикфейл. интересно, он бы также сказал, если б так опрокинули мэтьюса? и он думал, что игрок может попрощаться с мениском и это потеря игроком сезона (как со стэмкосом). Красота плейофф блин.
08:51