Майк Бэбкок: "Хит Кадри на Овечкине? Не думаю, что там было нарушение"

Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок после поражения от "Вашингтона" (1:2 ОТ) в пятом матче серии плей-офф заявил, что не увидел никакого нарушения в столкновении Александра Овечкина и Назема Кадри. В конце первого периода против россиянина грубо сыграл игрок "Мэйпл Ливз" Назем Кадри. Сразу после этого Ти. Джей. Оши открыл счет, а во втором периоде Овечкин вернулся в игру.

– Вы знаете, наверное, Тротц считает этот момент главным во всем матче, – цитирует Washington Post Бэбкока. – Но я думаю, что в этом столкновении не было никакого нарушения. Это красота плей-офф.