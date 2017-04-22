08:44 | ХОККЕЙ — НХЛ

Майк Бэбкок: "Хит Кадри на Овечкине? Не думаю, что там было нарушение"

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Главный тренер "Торонто" Майк Бэбкок после поражения от "Вашингтона" (1:2 ОТ) в пятом матче серии плей-офф заявил, что не увидел никакого нарушения в столкновении Александра Овечкина и Назема Кадри. В конце первого периода против россиянина грубо сыграл игрок "Мэйпл Ливз" Назем Кадри. Сразу после этого Ти. Джей. Оши открыл счет, а во втором периоде Овечкин вернулся в игру.

– Вы знаете, наверное, Тротц считает этот момент главным во всем матче, – цитирует Washington Post Бэбкока. – Но я думаю, что в этом столкновении не было никакого нарушения. Это красота плей-офф.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Упёртый русский

Майки разочарован... Как это приятно!

08:55

fifa_guru

Эпикфейл. интересно, он бы также сказал, если б так опрокинули мэтьюса? и он думал, что игрок может попрощаться с мениском и это потеря игроком сезона (как со стэмкосом). Красота плейофф блин.

08:51