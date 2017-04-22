Назем Кадри: "Я надеялся, что Овечкин будет в порядке"

Нападающий "Торонто" Назем Кадри после поражения от "Вашингтона" (1:2 ОТ) в пятом матче серии плей-офф НХЛ заявил, что у него не было цели травмировать лидера соперников Александра Овечкина. В конце первого периода Кадри грубо сыграл против россиянина. Сразу после этого Ти. Джей. Оши открыл счет, а во втором периоде Овечкин вернулся в игру.

– Я надеялся, что Ови будет в порядке, – цитирует сайт НХЛ Кадри. – Это очень нежная область тела, может случиться серьезная травма. Я не хотел травмировать его, поэтому рад, что он смог вернуться на лед. Должно быть, он был в порядке.