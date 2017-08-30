Денис Гурьянов: "Приход Радулова в "Даллас" - это хорошо для меня"

Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов выразил надежду, что сможет играть в одном звене с новичком команды Александром Радуловым. Форвард подчеркнул, что руководство "Старз" хорошо поработало на трансферном рынке в межсезонье.

– Конечно, "Даллас" подписал хороших игроков в это межсезонье, но я буду стараться пробиться в НХЛ, – цитирует пресс-служба НХЛ Гурьянова. – Думаю, у меня есть очень хороший шанс попасть в команду, так что посмотрим. Я буду делать все, что в моих силах.

Думаю, приход Радулова в команду – это хорошо для меня. Если мне удастся попасть в НХЛ, будет здорово иметь рядом игрока из России. Если я чего-то не буду понимать, уверен, он поможет. Он отличный хоккеист – умный, хорош с шайбой и с мощным броском. Я пока не разговаривал с ним. Когда он приедет в Даллас, обязательно это сделаю. Надеюсь, что смогу играть с ним в одном звене.