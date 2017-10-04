"СКА-Серебряные львы" взяли реванш у "Куньлунь Юниор", одержав вторую победу в сезоне

"СКА-Серебряные львы" обыграли "Куньлунь Юниор" в матче регулярного чемпионата МХЛ. Накануне армейцы уступили китайскому клубу в овертайме - 2:3. Вторая победа в сезоне позволила питерцам уйти с последнего места на "Западе".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"СКА-Серебряные львы" (Санкт-Петербург) - "Куньлунь Юниор" (Пекин) - 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)

Голы: Тюнеев - 1 (бол., Поляков, Бринкман), 12:42 - 1:0. Грязнов - 1 (Куянов), 13:10 - 2:0. Крутий - 11 (Забабурин), 19:44 - 2:1. Куянов - 1 (Калмыков), 23:35 - 3:1. Цыкало - 1 (Сахокия), 25:59 - 4:1. Стрижов - 2 (Свобода, Цуриков), 48:37 - 4:2. Куянов - 2, 53:34 - 5:2. Крутий - 12 (Забабурин, Ахонен), 56:04 - 5:3.

Вратари: Иванов - Мельдер (55:33 - 56:04, 57:36 - 57:41, 58:04 - 59:40).