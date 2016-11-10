"СКА-1946" потерял очки, но остался на второй строчке восточной конференции

"Алмаз" в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ обыграл "СКА-1946" (5:4 Б). Победный буллит в составе череповецкой команды реализовал Вячеслав Скобелев.
МХЛ
Регулярный чемпионат
"СКА-1946" (Санкт-Петербург) – "Алмаз" (Череповец) – 4:5 Б (3:0, 1:2, 0:2, 0:0, 0:1)
Голы: Мих. Мальцев – 2 (Володин), 4:14 – 1:0. Милехин – 2 (Мих. Мальцев), 16:40 – 2:0. Шепитько – 5 (Ожгихин, Семин), 19:12 – 3:0. Чекмарев – 5 (Гераськин), 26:20 – 3:1. Грачев – 3 (бол., Скобелев, Зарубин), 28:45 – 3:2. Семин – 4 (Ожгихин, Шепитько), 31:32 – 4:2. Марков – 1 (Чекмарев), 41:54 – 4:3. Лощенко – 13 (Колесников), 48:25 – 4:4.
Победный буллит: Скобелев.
Вратари: Коробов – Кононов.
Судьи: Беляев, Светилов.
saiga
Команда "СКА-1946" играет в Западной Конференции МХЛ, а осталась на 2-м месте в Восточной Конференции. Это как? Уберите это полного дилетанта с псевдо-спортивного сайта "С-Э"!
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