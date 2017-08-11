Орешкин возглавил клуб МХЛ

Петербургское "Динамо", выступающее в МХЛ, объявило на своем официальном сайте о назначении на должность главного тренера команды Сергея Орешкина. Николай Акимов, который временно исполнял обязанности главного тренера "Динамо", продолжит работу в клубе на посту старшего тренера команды.

Напомним, что с 2015 по 2017 год Орешкин работал с московским "Динамо" из КХЛ, однако клуб не стал продлевать с ним контракт. Также он работал с ХК МВД в период с 2011 по 2015 год, а также был наставником "Динамо" из Балашихи.